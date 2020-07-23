شبه عارية..شريف خيرالله يفضح فتاة تتحرش به وينشر صورتها

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فضيحة

فتاة

تحرش

شريف خير الله

قرر الفنان شريف خير الله، فضح فتاة دائمة التحرش به على مواقع التواصل الاجتماعي، وترسل له صور خاصة الأمر الذي تسبب له في مشاكل أسرية.

ونشر "خيرالله" صورة الفتاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال:"الست دي بتتحرش بي".

وأضاف شريف : "ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".

وتسبب الأمر في هجوم البعض على الفنان، موجهين له اتهامات بالتشهير بالفتاة، وطالبه البعض بسترها، الأمر الذي دفعه إلى حذف المنشور.
وكتب خير الله على صفحته الشخصية: "مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانه عليكم وانا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان ..حاجه غريبه لو واحده هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتم سلاسفيلوا".

والجدير بالذكر أن شريف خير الله، قد ظهر في إحدى حلقات مسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، كضيف شرف.




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