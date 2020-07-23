شبه عارية..شريف خيرالله يفضح فتاة تتحرش به وينشر صورتها

محمد فضل
قرر الفنان شريف خير الله، فضح فتاة دائمة التحرش به على مواقع التواصل الاجتماعي، وترسل له صور خاصة الأمر الذي تسبب له في مشاكل أسرية.
ونشر "خيرالله" صورة الفتاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال:"الست دي بتتحرش بي".
وأضاف شريف : "ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني".
والجدير بالذكر أن شريف خير الله، قد ظهر في إحدى حلقات مسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، كضيف شرف.
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