عبدالرحمن أبوزهرة عن عرض "آل الشيخ":"محدش كلمني"

23 يوليه 2020 - 09:16 م

علق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على العرض الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، بأنه يعمل على فيلم جديد سيشارك فيه "أبوزهرة"، ردًا على شكوى تجاهل الفنان الكبير من قبل المنتجين والمخرجين.

وقال "أبوزهرة"، إنه سمع عن عرض المستشار تركي آل الشيخ الذي طلبه فيه أن يتواجد معه في فيلم مثل الآخرين.

وأضاف- حسب صدى البلد- أنه ينتظر حتى يتم أن يعرض الأمر رسميا عليه، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتواصل معه أحد.

وكان قد عرض تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة، أن يعمل معه في فيلمه الجديد، الذي يعمل عليه حاليا.

وكتب تركي- عبر حسابه على "فيسبوك"، "بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان، اذا شرفنا ووافق على الورق".