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قاضية أمريكية تكشف وثائق عن الحياة الجنسية لـ «قوادة إيبستين»

عرب وعالم

قاضية أمريكية تكشف وثائق عن الحياة الجنسية لـ «قوادة إيبستين»
قاضية أمريكية تكشف وثائق عن الحياة الجنسية لـ «قوادة إيبستين»

فتحي مجدي

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كشف قاضية اتحادية الخميس عن مجموعة كبيرة من السجلات المتعلقة بالحياة الجنسية لجيزلين ماكسويل، مساعدة جيفري إيبستين، الذي كان يحاكم بتهمة الاستعباد الجنسي قبل العثور عليه منتحرًا في أغسطس الماضي.

ومنحت القاضية لوريتا بريسكا، خلال جلسة استماع بالفيديو، محامية ماكسويل، لورين مينينجر أسبوعًا واحدًا لتقديم طلب طارئ إلى محكمة استئناف الدائرة الثانية للطعن على قرار حبسها على ذمة التحقيقات.

وصرحت بريسكا خلال الجلسة: "وجدت المحكمة أن أي إحراج أو إزعاج طفيف ناتج عن الكشف عن شهادة ماكسويل في الغالب"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
 
وكانت فرجينيا روبرتس جيفري - التي كانت في صدارة رافعات دعاوى الاستغلال الجنسي ضد الملياردير الراحل - أقامت دعوى قضائية ضد سيدة المجتمع البريطاني بتهمة التشهير بعد أن صرحت ماكسويل بأنها اختلقت ادعاءات تعرضها للاعتداء الجنسي ضدها وإيبستين.

وادعت جيوفري، أن ماكسويل أجبرتنها على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو، نجل ولي عهد بريطانيا، وأحد أصدقاء إيبستين المقربين، والذي نفى تلك المزاعم.

وتم اتهام ماكسويل، عشيقة إيبستين السابقة، التي اعتقلت في 2 يوليو بتجنيد فتيات مراهقات للملياردير الراحل، بما في ذلك جيوفري عندما كانت في السادسة عشرة.

وفي 9 أغسطس 2019، كشفت محكمة الاستئناف الفيدرالية 2000 صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية التشهير المرفوعة من جيوفري ضد إيبستين. في اليوم التالي انتحر إيبستين في زنزانته أثناء انتظار المحاكمة.

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