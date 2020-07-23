» نتشارك مع أشقائنا.. برج خليفة يتزين بعلم مصر احتفالا بالثورة

أحمد سالم
نشرت صفحة”برج خليفة” على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” صورًا للبرج مكتسي بعلم مصر، تزامنًا مع ذكرى ثورة 23 يوليو.
وكتبت الصفحة على تويتر: «نضيء برج خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار».شاهد..
نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) July 23, 2020
Burj Khalifa lights up in celebration of #Egypt’s National Day. We wish them ongoing progress and prosperity#BurjKhalifa pic.twitter.com/5mu6VHTGU4
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