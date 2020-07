» نتشارك مع أشقائنا.. برج خليفة يتزين بعلم مصر احتفالا بالثورة

نضيء #برج_خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار



Burj Khalifa lights up in celebration of #Egypt’s National Day. We wish them ongoing progress and prosperity#BurjKhalifa pic.twitter.com/5mu6VHTGU4