» نتشارك مع أشقائنا.. برج خليفة يتزين بعلم مصر احتفالا بالثورة

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نشرت صفحة”برج خليفة” على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” صورًا للبرج مكتسي بعلم مصر، تزامنًا مع ذكرى ثورة 23 يوليو.

وكتبت الصفحة على تويتر: «نضيء برج خليفة الليلة لنتشارك مع أشقائنا في جمهورية مصر احتفالاتهم بيومهم الوطني! متمنين أن يديم الله عليهم الأمان والاستقرار».

شاهد..

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