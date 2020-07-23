  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:14 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا أمريكا

أستاذ مناعة: أمريكا لازالت تعيش الموجة الأولى من كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف عن رقما قياسيا بأعداد المتعافين من كورونا

سد النهضة

أكاديمي يكشف: إثيوبيا تتبع استراتيجية الكر والفر

فيلم وثائقي

«لعنة توت عنخ آمون».. فيلم وثائقي يكشف أسرارًا جديدة

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الحكومة تغلظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه

عبدالرحمن أبوزهرة

عبدالرحمن أبوزهرة عن عرض "آل الشيخ":"محدش كلمني"

قطر

دولتان عربيتان تتصدران إصابات كورونا

محامي ترامب

إطلاق سراح محامي «ترامب» بعد أيام من عودته للسجن

قط يعود لمنزله بعد 8 أعوام من اختفائه !

أغرب جريمة اغتصاب في العالم تهز دولة عربية

غرق

مأساة جديدة.. غرق 8 أشخاص في شواطئ الإسكندرية

بملف سد النهضة..

أكاديمي يكشف: إثيوبيا تتبع استراتيجية الكر والفر

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد حسن نوايا في الوصول إلى اتفاق من الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أيضًا تربص من جانب وسائل الإعلام المصرية في مشكلة سد النهضة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، كان فى السابق هناك جدول أعمال فى قضية سد النهضة لم تلتزم به أثيوبيا على الإطلاق بل كانت تتبع استراتيجية الكر والفر وهدفها شراء الوقت فى القضية.
وأوضح فهمي أن مصر كانت دائمًا حريصة على إتباع أسلوب المفاوضات حتى الآن ودائما تدخل بالالتزام هي إثيوبيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نتشارك مع أشقائنا.. برج خليفة يتزين بعلم مصر احتفالا بالثورة
» البيت الأبيض يكشف مغزى تصريحات «ترامب» عن «ماكسويل»
» سيناتور جمهوري يفتح النار على «نيويورك تايمز» بسبب مقال لعالم صيني
» إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 4 مليون
» فيديو.. صائد العفاريت يمسك بـ «شبح» داخل فندق مهجور
» عرض جديد لـ «ممرضة كورونا» التي ظهرت بملابس مثيرة
» كورونا يتوحش في العراق والإصابات تتخطى الـ100ألف
» إصابات كورونا في السعودية تواصل التراجع
» أول تعليق من نجم إسبانيا على اتهامه بالتحرش
» لن تصدق السبب.. يمزق جسد والده الستيني في المنيا
» الأهلى يطالب "أزارو" بالعودة للتدريبات الجماعية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية