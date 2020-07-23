أستاذ مناعة: أمريكا لازالت تعيش الموجة الأولى من كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنية والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن فيروس كورونا تحول إلى حرب سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية .
وتابع خلال مداخلة عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب في البداية استهان بفيروس كورونا، وقال تصريحات غير علمية في البداية.
وأكد أستاذ أمراض الباطنية والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن أزمة كورونا تحولت لمكايدات بين الجمهوريين والديمقراطيين
وكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تعيش الموجة الأولى من كورونا، و أن هناك مناطق محددة في أمريكا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأشار أستاذ أمراض الباطنية والمناعة إلى أن هناك أعراض جانبية لمصل أكسفورد لكنها بسيطة ومتوقعة، مع أي مصل منها ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، مؤكدا أن لقاح أكسفورد الأقرب للنجاح.
وكشف أنه يجب مقارنة عدد الإصابات بعدد إجمالي السكان، وتحديد عدد الفحوصات التي يتم إجرائها لكل ألف نسمة حتى يتم تحديد الوضع الخاص بفيروس كورونا في مصر.

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