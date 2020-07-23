» تفاصيل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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المصريون ـ متابعات

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن أكثر من 30% من الانبعاثات والتلوث تأتي من السيارات، وهو ما مثّل دافعا للعمل على التخلص من هذه الانبعاثات عبر تحويل المحركات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من أنواع الوقود الأخرى.
وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم عرض مشروع تحويل السيارات للغاز، على الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مبدأي، على أن يتم تقديم العرض النهائي على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
وتابع: أن المشروع يعد بمثابة بداية لتصنيع السيارات في مصر، حيث سيعمل المشروع على إنتاج 25 ألف سيارة تعمل بالغاز، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

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