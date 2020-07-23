"التأمين الاجتماعي" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد كبير من أصحاب المعاشات صرفوا استحقاقات شهر أغسطس من خلال الصراف الألي وهو ما ساعد على عدم التكدس أمام مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ندرس صرف المعاشات عبر وسائل إلكترونية جديدة.
وأضاف، وصلت نسبة صرف معاشات شهر أغسطس  خلال اليوم الخميس 85 % الخاصة بالشريحة الأولي، لا فتا أنه تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

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