الإبراشى: الشعب المصرى مازال يعيش في ظل ثورة 23 يوليو

23 يوليه 2020 - 11:40 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصرى مازال يعيش فى ظل ثورة 23 يوليو، بعد التغير السياسى والاجتماعى الذى أحدثته،وتابع:"الفارق بين يوليو ويونيو، هو أن 23 يوليو ثورة قام بها الجيش وإنجاز لها الشعب بعد ذلك، و30 يونيو ثورة شعبية إنحاز إليها الجيش".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة الشعبية التى ينحاز لها الجيش المصرى بشكل دائم، هو الحاجز الكبير ضد المخططات التى يحيكها أعداء الوطن.

