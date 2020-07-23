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الإبراشى: الشعب المصرى مازال يعيش في ظل ثورة 23 يوليو

الحياة السياسية

الإبراشي
الإبراشي

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن  الشعب المصرى مازال يعيش فى ظل ثورة 23 يوليو، بعد التغير السياسى والاجتماعى الذى أحدثته،وتابع:"الفارق بين يوليو ويونيو، هو أن 23 يوليو ثورة قام بها الجيش وإنجاز لها الشعب بعد ذلك، و30 يونيو ثورة شعبية إنحاز إليها الجيش".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرادة الشعبية التى ينحاز لها الجيش المصرى بشكل دائم، هو الحاجز الكبير ضد المخططات التى يحيكها أعداء الوطن.
وأكد "الإبراشى"، أن أعداء الوطن لديهم خصومة مع الدولة المصرية بسبب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه، وتابع:" الإرادة الشعبية مع الجيش هو الحل السحرى الذى يحمى مصر دائماً من مخططات خصوم الوطن والوطنية وتاريخ مصر الحافل بالإنجازات".

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