لجنة مكافحة كورونا: هذا هو موعد تسجيل صفر إصابات

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قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وعى المصريين في الفترة الأخيرة بمخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هو سبب تراجع عدد الإصابات في المحافظات.
أضافت العسال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» أن النتيجة الحالية بشأن ضعف الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كان متوقعا من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وهذه الخطوات ضمن منظومة الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء.
وأوضحت جيهان العسال، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تتوقع انتهاء جائحة كورونا في مصر قريبا وسيتم تسجيل صفر إصابات، مع الالتزام بالمحاذير والإجراءات الخاصة بشأن الحماية من الفيروس.
وعن الأنباء المتداولة حول حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، أشارت قائلة: «محدش يقدر ينفى ولا يؤكد إن فيه موجة تانية وبالتالى محدش يقدر يعرف هتحصل ولا لا».

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