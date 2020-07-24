» ضجة بالسعودية.. العثور على أطفال مجهولي الهوية داخل شقة

24 يوليه 2020 - 10:34 ص

أفادت وسائل إعلام السعودية، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضية جديدة، تدور حول العثور على مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية في شقة سكنية بمدينة جدة غرب البلاد.





وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وأن المحققين لا يستبعدون أي فرضية، في إشارة لبلاغات تغيب أطفال تعود لسنوات مختلفة، ويتجدد أمل ذوي الغائبين بالعثور على مفقوديهم.





وأضاف الدسيماني في تصريحات تلفزيونية لقناة ”الإخبارية“ الحكومية، أن الأجهزة الأمنية عثرت داخل الشقة على مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية، ومن جنسيات غير عربية“، مبينًا أن الشقة تعود لسيدة آسيوية، وأن المعطيات الأولوية، تشير إلى أن تلك السيدة تمتهن توليد المقيمات المخالفات لنظام الإقامة ورعاية أولادهن في فترة تواجدهن في العمل.

وقال الدسيماني إن الأطفال حاليًا، تحت الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة، والتحقيقات مستمرة، وستكشف النيابة العامة في بيان رسمي تفاصيلها، فور الوصول لنتائج.





وجاءت القضية الجديدة، في وقت بدأ فيه القضاء السعودي بالنظر في قضية خطف سيدة سعودية بمساعدة شركاء لها، لثلاثة أطفال رضع، قبل أكثر من عشرين عامًا، ليعيشوا في منزلها كل تلك السنين، قبل أن يعودوا قبل أشهر لعائلاتهم الحقيقية.



