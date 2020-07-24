أمير سعودي يفاجيء الداعية "الددو" بهذا الرد

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أخبار السعودية

الددو

بن مساعد

تعطيل الحج

وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رد واضحا للداعية الموريتاني محمد الحسن الددو، عقب تصريح الأخير بأن الحج معطل هذا العام في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمير بن مساعد في رده على الددو أن الحج لم يُعَطّل وستقام الشعيرة وتؤدى المناسك و70? من حجاج هذا العام يمثلون دولهم الإسلامية.

وأوضح الأمير السعودي أن اقتصار الحج على حجاج الداخل السعودي وتقليل العدد فرضته جائحة كورونا والذي ليس له لقاح أو علاج حتى الآن .. الكل يعلم ذلك ولكن لا يمكن أن تقنع من يبني رأيه على هوى لأنه "ما دِدّو يقتنع".

وكان الددو قد ذكر في مداخلة مع قناة الجزيرة أن الحج لا يعطل إلا بقرار من جميع المسلمين.

وعلق أحد متابعي الأمير بن مساعد قائلا : " وفقكم الله السعودية الشقيقة لم تقصر في خدمة ضيوف الرحمن، أقول هذا شهادة لله، لأني اعتمرت مرتين و شاهدت ذلك بعيني . و قد تمعنت في التاريخ الحديث، فوجدت ان الله عز و جل، قد رزقها قيادة و شعب قدما على مدى عقود، خدمات للأمة الإسلامية، لا يُنكرها إلا جاحد" .

وعلق آخر :" الله يحفظ لنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين وكل ما قدمه في سبيل خدمة المسلمين.. يتمنوا لو أخذوا الوصاية على مكة ليحولوا الدين إلى سلعة يتاجرون فيها والمقدسات منبع للخرافات والبدع ولكن الله تولاها بحفظه واختار حكومتنا من بين كل البشر لهذه الأمانة.. الحمد لله".


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