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3,2 مليار إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية خلال يونيو

مال وأعمال

الجمارك
الجمارك

متابعات- أمينة عبد العال

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المالية

الجمارك

السخنة

الدخيلة

أعلن الدكتور  محمد معيط وزير المالية، أنه تلقى تقرير من  كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن  11 ألف و380 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع : مثل، القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال، خلال شهر يونيه الماضي.

وأشار التقرير  والذي تم نشره علي الصفحة الرسمية للوزارة إلي  أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 677 مليون و725 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و592 مليون و357 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن الإدارة العامة للصادر بالجمارك صدرت 5 آلاف و53 بيان جمركي خلال شهر يونيه الماضي، معظم أصنافها من: "الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر"، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و797 مليون و841 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 6 ملايين و123 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن  التقرير لفت إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة خلال  شهر يونيه الماضي بلغت نحو 3 مليارات و274 مليون و291 ألف جنيه.


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