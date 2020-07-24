الكويت تحسم جدل صلاة عيد الأضحي في الساحات

24 يوليه 2020 - 10:45 ص

وافق مجلس الوزراء في الكويت، على السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في كافة مساجد البلاد، إضافة إلى عدد من الساحات الخارجية المحددة.





وقال المجلس عبر حسابه في ”تويتر“: ”وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن“.





وقالت مصادر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية إن ”وزارة الأوقاف سمحت بإقامة صلاة العيد في كافة المساجد في المناطق النموذجية والتي يزيد عددها عن ألف مسجد، والتي سبق أن فتحت أبوابها لإقامة صلاة الجماعة منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي مع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية“.





وأوضحت المصادر: أن ”الصلاة في المساجد ستقتصر على المساجد النموذجية دون المساجد الموجودة في المناطق الاستثمارية، التي لم يصدر قرار بفتحها حتى الآن“.





وحددت الوزارة 14 ساحة مفتوحة لإقامة صلاة العيد، وهي 3 ساحات في محافظة العاصمة، وأربع في الأحمدي، واثنتان في الجهراء، واثنتان في حولي، واثنتان في مبارك الكبير، ومصلى واحد في الفروانية.





وأعلنت الحكومة الكويتية، بدء المرحلة الثالثة من مراحل عودة الحياة في الـ 28 من الشهر الجاري، والتي تشمل فتح الفنادق والمنتجعات وزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50% من العدد الكلي، وعودة عمل سيارات الأجرة (السماح لراكب واحد فقط)، مع تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي.





وكذلك، قررت الحكومة تقليص ساعات الحظر الجزئي مع بدء المرحلة الثالثة، ليصبح من الساعة التاسعة مساء حتى الثالثة فجرًا، مع رفع العزل التام عن منطقة الفروانية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.







