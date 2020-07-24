مفاجأة.. العثور علي أجسام مضادة لكورونا في القطط والكلاب

24 يوليه 2020 - 10:55 ص

تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى بعض الكلاب والقطط، ومن أجل الدراسة، قام خبراء من إيطاليا بتحليل عينات من 915 كلبا و505 قطط.





تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى بعض الكلاب والقطط، التي حلل علماء من إيطاليا عينات منها. أظهرت عينات من 915 كلبًا و505 قطط تم جمعها بشكل رئيسي في لومباردي، أجسامًا مضادة في 13 كلبًا (3.35) و6 قطط (3.95) أثناء الاختبارات المصلية.









بالإضافة إلى ذلك، كانت جميع فحوص الكشف عن وجود فيروس كورونا سلبية في 1420 حيوانًا، حيث أوضح الخبراء أن مستوى الإيجابية المصلية الموجودة في الحيوانات يمكن مقارنتها مع تلك الموجودة لدى البشر في دراسة معينة.









تقول دراسة نشرت على موقعbioRxiv : "هذا يعني أن العدوى لدى الحيوانات الأليفة ليس أمرًا غير معتاد".







