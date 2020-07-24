» كورونا يبعد حمدي فتحي عن مباراتي إنبي والإنتاج الحربي بالدوري

خرج حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، تمامًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، في مباراتي إنبي والإنتاج الحربي يومي 9 و14 أغسطس القادم بالدوري الممتاز، بعد إصابته بفيروس كورونا أمس واكتشاف “إيجابية” العينة التي خضع لها برفقة زملائه أمس الأول.
و في حال شفاء اللاعب تمامًا والاستجابة السريعة لبروتوكول وزارة الصحة قد يلحق بمباراة أسوان المقرر لها يوم 19 أغسطس، ولكن حتى لو تخلص اللاعب تمامًا من أثار فيروس كورونا خلال العزل الطبي سيحتاج عقب الشفاء إلى أسبوعًا على الأقل من أجل استعادة لياقته البدنية من خلال العودة للمشاركة في المران الجماعي”.