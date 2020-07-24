» كورونا يبعد حمدي فتحي عن مباراتي إنبي والإنتاج الحربي بالدوري

24 يوليه 2020 - 11:41 ص

خرج حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، تمامًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، في مباراتي إنبي والإنتاج الحربي يومي 9 و14 أغسطس القادم بالدوري الممتاز، بعد إصابته بفيروس كورونا أمس واكتشاف “إيجابية” العينة التي خضع لها برفقة زملائه أمس الأول.



