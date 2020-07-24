مطار القاهرة يستقبل 159 رحلة من حول العالم

متابعات- أمينة عبد العال
يستقبل مطار القاهرة خلال الساعات القادمة 18296 مسافر من جنسيات مختلفة علي متن 159 رحلة جوية لشركات عربية ودولية ومصر للطيران وشركات مصرية خاصة .
ويشهد مطار القاهرة الدولي 82 رحلة علي مدار اليوم علي متنها 12314 مسافر من جنسيات مختلفة بينما يغادر صالات السفر بالمطار 77 رحلة إلي عدة وجهات أوربية وعربية و آسيوية و إفريقية علي متنها 5982 مسافر من جنسيات مختلفة ، حسبما نشرت " الوطن " .
جدير بالذكر أن سلطات المطار أعلنت أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس " كورونا " المستجد .
عصر03:46 م
فجر
03:35
شروق
05:12
ظهر
12:06
عصر
15:46
مغرب
19:01
عشاء
20:31