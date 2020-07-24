» أزهري: مينفعش الأضحية بتاعتك تكون معصعصة

24 يوليه 2020 - 11:58 ص

حدد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، شروط الأضحية الصحيحة قائلا :"يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب أو الأمراض، ولا تكون هزيلة "معصعصة" حتى يستفاد من لحومها الفقراء والمساكين".



واستشهد رضا خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم : " إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا".



وتابع" يجب عدم ذبح الأضحية في الشارع حتى لا يختلط الدم بالأتربة و حتى لا يحدث أيضا تجمع خلال ذبح الأضحية، موضحا أن الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم حيث أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر.

