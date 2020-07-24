» شاهد.. راهب صيني عمره 9 سنوات يستعرض مهاراته في الكونغ فو

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راهب صيني
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كونغ فو

صيني

راهب

استعرض راهب صيني يبلغ من العمر 9 سنوات يمتلك مهارات جسدية ومرونة عالية، مهارته في الكونغ فو.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو لراهب وهو يؤدي التمارين الصعبة كجزء من تدريبات الكونغ فو في معبد الشاولين، حيث أشاد معلمه بقدراته ومهاراته واستمتاعه بتعلم الكونغ فو.

 شاهد الفيديو..

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