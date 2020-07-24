"شيرين" توجه كلمة لجمهورها بسبب " مشاعر"

متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة إلي معجبيها علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر " بسبب تحقيق أغنيتها " مشاعر" لـ 200 مليون مشاهدة.
وكتبت شيرين قائلة:" النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ200 مليون مشاهدة وكل ده بسببكم وبسبب دعمكن ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم .. شكرا ليكم .. مشاعر " .
جدير بالذكر أن الفنانة شيرين ما زالت تختار أغاني ألبومها الجديد الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا .
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