انتبه.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

متابعات- أمينة عبد العال
تشهد 3 مناطق بالجيزة انقطاع لمياه الشرب اليوم لإجراء أعمال تحويلات مشروع مترو الأنفاق بمنطقة الجيزة لتنفيذ أعمال لحام خط مياه قطر 600 متر بشارع زغلول .
و انقطاع المياه يستمر لمدة 8 ساعات تبدأ منذ الساعة 10 مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غد السبت ، حسبما نشر " اليوم السابع ".
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلي أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي " شارع الفاتح حتى شارع المحطة و ميدان الجيزة و بداية شارع الهرم ".
وناشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت .
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