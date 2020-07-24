انتبه.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

24 يوليه 2020 - 02:16 م

تشهد 3 مناطق بالجيزة انقطاع لمياه الشرب اليوم لإجراء أعمال تحويلات مشروع مترو الأنفاق بمنطقة الجيزة لتنفيذ أعمال لحام خط مياه قطر 600 متر بشارع زغلول .

و انقطاع المياه يستمر لمدة 8 ساعات تبدأ منذ الساعة 10 مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غد السبت ، حسبما نشر " اليوم السابع ".

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلي أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي " شارع الفاتح حتى شارع المحطة و ميدان الجيزة و بداية شارع الهرم ".

وناشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت .