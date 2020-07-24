» تعرف على موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

24 يوليه 2020 - 02:47 م

يستضيف ملعب مختار التتش بالجزيرة مباراة النادي الأهلي أمام منافسه سموحة الودية اليوم في تمام الساعة السادسة مساء ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري المصري.





وتعتبر المباراة أمام سموحة هي الأولى لـ الأهلي ضمن خطة استعادة المستوى الفني واللياقة البدنية استعدادا لمباريات الدورى المصري ودورى أبطال إفريقيا .





وكان فريق سموحة تلقي هزيمة بخماسية أمام الزمالك وديا وكانت أول مباراة للفريق السكندري بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





وتذاع مبارة الأهلي وسموحة عبر قناة اون سبورت وقناة النادي الأهلي.



