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تسجيل أعلى تشغيل يومي لـ"مصر للطيرن" منذ استئناف الرحلات

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مصر للطيران
مصر للطيران

الطيب حسين

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زفت شركة مصر للطيران خبرًا سارًا للمصريين خلال الساعات الماضية، في إشارة لتعافي الاقتصاد بعد أزمة “كورونا”.

وسجلت الشركة اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي لرحلاتها منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو الجاري.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد تسيير 41 رحلة دولية، ما بين منتظمة واستثنائية وداخلية وشحن جوي، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية لنقل حوالي 4 آلاف راكب.

وأوضح البيان أنه سيتم تسيير رحلات دولية بواقع رحلتين إلى أبوظبي وميلانو والمنامة، ورحلة واحدة إلى كل من لندن ولارناكا ونيويورك وأثينا وباريس والشارقة وأمستردام وكوبنهاغن وبرلين وفرانكفورت والخرطوم وأبوجا وجوبا وروما وميونيخ وبودابست وبيروت ودبي.

ورحلات استثنائية دولية بواقع رحلتين إلى الكويت ومسقط، ورحلة واحدة إلى المدينة المنورة وجدة والرياض والقصيم واسطنبول والجزائر .

وتسير شركة مصر للطيران رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

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