مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت" لبث المباريات

حذف الموقع الرسمي للدوري الألماني "بوندسليجا"، شبكة "بي إن سبورتس" القطرية من القنوات الحاصلة على حقوق بث البطولة في الدول العربية.





وجاء ذلك، بعد انتهاء العقد المبرم بين رابطة البوندسليجا والقنوات القطرية بنهاية موسم 2019/ 2020.





وأشار الموقع الرسمي للدوري، إلى أنه لم تحصل بعد أي شبكة قنوات على حقوق بث البوندسليجا في الدول العربية.





وكانت تقارير بريطانية، زعمت أن القناة الرياضية السعودية دخلت في مفاوضات رسمية مع الرابطة ، من أجل الحصول على حقوق النقل التليفزيوني للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.