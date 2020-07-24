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969 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار الذهب بعد ارتفاعها مجددًا

مال وأعمال

الذهب
الذهب

أحمد سالم

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ارتفاع جديد لأسعار الذهب في الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في منتصف تعاملات الجمعة 24 يوليو 2020، بقيمة بلغت نحو 7 جنيهات في سعر الحرام الواحد دون المصنعية، وذلك بعد انخفاضها بقيمة بلغت جنيهان في التعاملات الصباحية.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس بقيمة بلغت 18 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وننشر أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.

وكسر عيار الذهب 21 حاجز الـ 800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع قبل الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.


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