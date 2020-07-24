نجم عربي مطلوب في دفاع ليفربول خلال فترة الانتقالات

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قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن نادي ليفربول سيحرص على ترميم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن الجزائري عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس، بات مطلوبًا بشدة من قبل يورجن كلوب مدرب ليفربول، هذا الصيف.


وأضافت إلى أن ماندي سيدخل موسمه الأخير مع النادي الإسباني، ومن غير المرجح أن يُجدد تعاقده، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين.

ونوهت الصحيفة، بأن ريال بيتيس قد يوافق على بيع اللاعب الجزائري مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في ظل تأثر النادي بأزمة كورونا.

يذكر أن، نجم دافع الجزائر وصاحب الـ 28 عامًا، ظهر في 30 مباراة مع ريال بيتيس بجميع المسابقات هذا الموسم.


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