الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى

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قامت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" بإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً قبل عيد الأضحى، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية.

جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

قامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.. فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.


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