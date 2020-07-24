نجم الأهلي يعلق على هدف كهربا في شباك سموحة

أشاد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق بلاعب القلعة الحمراء محمود كهرباـ بعد تألقه اللافت للنظر في الشوط الأول أمام فريق سموحة في المباراة الودية المقامة حاليا علي ملعب التتش.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، إن رينيه فايلر المدير الفني الأهلي اعطى تعليمات لـ كهرباء بالزيادة الهجومية مع تفضليه أن يكون كهربا متواجدا في يسار ملعب.

وطالب صلاح الدين النادي الأهلي بلعب مبارياته الودية القادمة علي ملعب كبير ليستطيع تنفيذ جميع خططه وأن يعطي للاعبيه حساسية المباريات مرة أخرى حيث إن ملعب التتش صغير جدا علي تنفيذ جميع خطط الأهلي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام سموحة بالتقدم بهدف نظيف.

وأحرز الهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 43 بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهاني سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى.