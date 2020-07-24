  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:40 م
Advertisements
بحث متقدم
صلاة الجمعة

أول إجراء من وزارة الأوقاف لعودة صلاة العيد والجمعة

صورة

يخرج عاريًا إلى الشارع لمطاردة سائق سيارة.. والنهاية صادمة

محمد صلاح

"صلاح" يفاجئ جمهور ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

مئات السفن الكورية الشمالية تحتوي على هياكل عظمية

مئات السفن الكورية الشمالية تحتوي على هياكل عظمية

قوانين عاجلة بشأن "تزيين النساء" في السعودية

قوانين عاجلة بشأن "تزيين النساء" في السعودية

كورونا

أكثر من ألف وفاة في يوم.. كورونا يفتك بأمريكا

الشيشان تعلن فرض عقوبات على وزير الخارجية الأمريكية

الشيشان تعلن فرض عقوبات على وزير الخارجية الأمريكية

الفنان أحمد فرحات: مبارك لم يحب المحسوبية وسعدت كثيرًا لبراءته‏

أحمد فرحات: السادات ومبارك وراء ابتعادي عن التمثيل

ذبح صاحب مصنع رصاص أمام زوجته بالمقطم

جريمة مروعة تهز بلدا عربيا.. شرطي يقتل زوجته وأقاربها

عملية جراحية ناجحة للملك سلمان

قصيدة شعرية عن نجاح العملية الجراحية للملك سلمان

نجم الأهلي يعلق على هدف كهربا في شباك سموحة

الرياضة

كهربا
كهربا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رامز جلال يوجه رسالة لكهربا بعد مقلب اليوم

#

3 من لاعبي الأهلي وبخوني بعنف بعد وقوفي على الكرة .. وعبدالله أنقذني

#

انفعال رضا عبد العال: 2 من لاعبي الأهلي كانوا بيلعبوا مع صن داونز

#

أمنية غير متوقعة لإبراهيم سعيد بعد فوز الزمالك على الترجي

أشاد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق بلاعب القلعة الحمراء محمود كهرباـ بعد تألقه اللافت للنظر في الشوط الأول أمام فريق سموحة في المباراة الودية المقامة حاليا علي ملعب التتش.

 

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، إن رينيه فايلر المدير الفني الأهلي اعطى تعليمات لـ كهرباء بالزيادة الهجومية مع تفضليه أن يكون كهربا متواجدا في يسار ملعب.

 

وطالب صلاح الدين النادي الأهلي بلعب مبارياته الودية القادمة علي ملعب كبير ليستطيع تنفيذ جميع خططه وأن يعطي للاعبيه حساسية المباريات مرة أخرى حيث إن ملعب التتش صغير جدا علي تنفيذ جميع خطط الأهلي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مباراته الودية أمام سموحة بالتقدم بهدف نظيف.

وأحرز الهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 43 بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهاني سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فتاة تصاب بالصدمة.. آلاف الأسماك تنتشر على شاطئ بريطاني
» فيديو.. لحظة هروب 50 سجينًا وخطفهم سيارة بجنوب إفريقيا
» تسجيل أعلى تشغيل يومي لـ"مصر للطيرن" منذ استئناف الرحلات
» كورونا في السعودية.. السلطات تعلن عدد الحالات الحرجة
» الكويت..القبض على مواطنين احترفا سرقة الخدم
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة
» الأمم المتحدة تحذر: مليون طفل جائع في السودان
» فيديو نادر لمشاعر الحج قبل 60 عاما
» شاهد.. راهب صيني عمره 9 سنوات يستعرض مهاراته في الكونغ فو
» يالأسماء,, برشلونة يستعد لبيع فريق كامل
» امرأة مخمورة تشعل معركة على متن طائرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:01 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية