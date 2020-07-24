ننشر أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه بمختلف البنوك

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 24-7-2020، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية.


حيث استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.93 جنيه للشراء.
 
16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.92 جنيه للشراء.
 
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.94 جنيه للشراء.
 
16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.94 جنيه للشراء.
 
16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.92 جنيه للشراء.
 
16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.
 
16.04 جنيه للبيع.

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