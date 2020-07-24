» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة

24 يوليه 2020 - 06:28 م

قال خبير لياقة بدنية، إن هناك أشياء يمكن التركيز عليها لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد أكثر من ممارسة الرياضة.











وأضاف خبير اللياقة في ملبورن، سام وود: "يفعل الناس المزيد والمزيد عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة ولا يمكنهم معرفة سبب عدم تحقيق هدفهم النهائي باستمرار".









وشارك سام أسراره الستة الأولى للمساعدة للتخلص من الوزن الزائد، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









1. الابتعاد عن الخمر

يقول إن التخلص من الخمر يمكن أن يساعد في التخلص من الدهون، موضحًا أن "الكحول هو عدو فقدان الوزن وقد ثبت أنه يزيد من تخزين الدهون. لأن جسمك سيختار استخدام الكحول كوقود بدلاً من النقر على مخازن الدهون".









وأضاف:" "إذا كنت تحاول إنقاص الوزن حول الجزء الأوسط من الجسم دون ممارسة التمارين الرياضية، فأنت تريد التخلص من الكحول أو الاقتصار على 1-2 كوب في الأسبوع".









2. مقاطعة الكربوهيدرات المكررة والسكريات المصنعة

يقول سام إذا كنت جادًا بشأن مقاطعة الدهون، فأنت بحاجة إلى "مقاطعة السكريات المصنعة والكربوهيدرات المكررة. توجد السكريات المعالجة في الكثير من الحلويات والكراميل أو قصب السكر أو العصير أو شراب الأرز".









تشمل أمثلة الكربوهيدرات المكررة البيتزا والمكرونة والخبز الأبيض. وأوضح أن هذه المكونات تساهم في صحة الأمعاء السيئة، وغالبًا ما تكون عالية في السعرات الحرارية.









وقال إنه من المهم أن تلتزم بمأكولات صحية وموازنة نظامك الغذائي من مجموعات غذائية مختلفة.









3. التركيز على صحة الأمعاء

ترتبط صحة الأمعاء بمجموعة كاملة من الأشياء، مثل كيفية تخزين الدهون ومستويات الجلوكوز وكيفية معالجة الطعام. وقال إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف وكذلك أطعمة البروبيوتيك مثل الزبادي والمخللات يمكن أن يساعد.









4. إجهاد أقل

يعالج الناس الإجهاد بطرق مختلفة، ولكن بالنسبة للبعض الذي يعاني من الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.









يؤدي الإجهاد إلى إفراز الأجسام للأدرينالين والكورتيزول. يمكن أن يتسبب التوتر أيضًا في فقدان النوم، مما يعني انخفاض مستوى الطاقة لدينا، ومن المحتمل أن نتوق إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.









يقول سام، إن الحفاظ على مستويات الضغط منخفضة هو المفتاح إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، وأوصى بتجربة أنواع مختلفة من تقنيات تقليل الإجهاد.









5. تخفيض الكربوهيدرات

في حين أنه لا يجب عليك أبدًا استبعاد مجموعات الطعام تمامًا من نظامك الغذائي، قال سام إن خفض الكربوهيدرات طريقة رائعة لفقدان الوزن.









قال عندما تفعل ذلك، سيحصل جسمك على الوقود من مكان آخر، وهذا عادة هو مخازن الدهون الخاصة بك.









6. تحقق من السعرات الحرارية الخاصة بك

يعود فقدان الوزن إلى نقص في السعرات الحرارية، بمعنى آخر حرق المزيد من السعرات الحرارية التي تستهلكها.









قال سام، إن هناك طريقة رائعة لإبعاد السعرات الحرارية غير الضرورية هي تقليلها. وأضاف أن مقاطعة الوجبات الخفيفة التي لا تحتاجها سيساعدك على ذلك.