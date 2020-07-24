فيديو.. صراخ ودماء داخل طائرة إيرانية اعترضتها مقاتلتان أمريكيتان

يظهر مقطع فيديو التقط من على متن طائرة ماهان إير رقم 1152 التي كانت في رحلة من طهران إلى بيروت عندما اعترضتها مقاتلتان أمريكيتان، ركاب الطائرة وهم يصرخون ويصيحون، خلال الحادث الذي وقع في سماء سوريا الخميس.
وتظهر لقطات فيديو أقنعة الأكسجين متساقطة من الحوامل في سقف الطائرة. ويمكن رؤية الطائرة المقاتلة وهي تحلق بالقرب من الطائرة، فيما يبدو أن رجلاً مسنًا فقد وعيه بعد أن وجده الركاب مستلقيًا بجانب باب المرحاض في الجزء الخلفي من الطائرة.
ويقول أحد الركاب في مقطع الفيديو الذي التقطه مراسل تليفزيوني إيراني، إنه كان على متن الطائرة: "صعدت الطائرة فجأة وأقلت وسقط رأسي السقف". وأضاف: "اقتربت طائرة F-15 منا، وقائد الطائرة لتجنب الاصطدام هبط بسرعة".
وقال رجل آخر، شوهدت الدماء على وجهه، لوكالة الأنباء الإيرانية (IRIB): "لا أعرف ما حدث. اقتربت طائرة سوداء من طائرتنا وفقدت طائرتنا توازنها. ضرب رأسي بالسقف".
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، إن مقاتلة من طراز إف-15 كانت تقوم "بتدقيق بصري للطائرة الإيرانية" عندما كانت تحلق قرب قاعدة التنف العسكرية في سوريا حيث تتمركز قوات أمريكية.
وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية، إن المقاتلة كانت على بعد 1000 متر من طائرة الركاب.
وعقب الحادث، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران تحقق في الحادث، وستتخذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة. كما تسعى هيئة الطيران المدني الإيرانية لتقديم احتجاج رسمي للمنظمة الدولية للطيران المدني.