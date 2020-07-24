570 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

سجلت السلطات المغربية اليوم الجمعة، 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 18834 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن 7 أشخاص مصابين بـ"كوفيد 19" فارقوا الحياة، 5 منهم في طنجة، وحالة واحدة في وزان، وأخرى في مكناس، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 299 حالة.

وأشارت في بيان إلى أنه تم التأكد من شفاء 228 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 16100.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1086437 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واتباع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

إلى ذلك، أوضح موقع "هسبريس" المغربي، أن منطقتي طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء سطات، سجلتا حصيلة ثقيلة بخصوص عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 207 حالات، منها 199 إصابة بطنجة، فيما وثقت الدار البيضاء سطات، 206 حالات إصابة.