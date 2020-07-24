أستاذ فيروسات يكشف سر تزايد المتعافيين من كورونا

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قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، إن إحصائيات وزارة الصحة، حول أعداد المتعافين من فيروس كورونا، مبشرة بالخير.
وأشار إلى أن تزايد نسب المتعافيين من كورونا، دليل قاطع، على نجاح المنظومة الطبية، ومؤشر طبيعي على إنحصار الفيروس.
وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية على قناة  إكسترا نيوز ، اليوم الجمعة 24 يوليو، أن فيروس كورونا ، مثله مثل باقي الفيروسات الأخرى ، بعد وصوله للذروة ، يسجل إنحصار ملحوظ ، كما هو المعتاد من الأوبئة.
وفيما يخص توقعات بموجة ثانية لفيروس كورونا ، أوضح " أستاذ الفيروسات والمناعة" ، أن الموجة الثانية ، لن تكون شديدة مثل الموجة الأولى للفيروس ، وستكون منحصرة على مناطق معينة،  مشيرا إلى أن "مناعة القطيع " تمثل دورا هاما، فيما يخص الموجات الثانية، من الأوبئة.

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