وزير الري السابق :إثيوبيا أعلنت بوضوح هذا الأمر الخطير

24 يوليه 2020 - 11:00 م

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة بعيدة عن المسئولية، وعن روح ما جاء على لسان الاتحاد الأفريقي.



وأضاف"علام " خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة mbc مصر ، اليوم الجمعة أن إثيوبيا أعلنت أنها لا ترغب في اتفاقية مُلزمة بشأن سد النهضة، معتبرا أنه أمر محير.



وتابع :" إذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يلزم إثيوبيا بتصريحات الاتحاد "فأهلا وسهلا" بالمفاوضات . مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تستدعي الحكومة المصرية السفير الإثيوبي على هذه التصريحات المعادية والمخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأفريقي.



وأشار " وزير الري الأسبق " الي أنة يرى إذا لم تلتزم أثيوبيا بتعليمات الاتحاد الأفريقي، فيجب على مصر التوجه لمجلس الأمن فورا لاتخاذ اللازم للحفاظ علي حقوقها.

