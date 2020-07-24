» نجاة نجم الأهلي السابق ومدرب المقاولون العرب من حادث مروع

24 يوليه 2020 - 11:40 م

تعرض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لحادث مروع مما أدى إلى تهشم سيارته دون أن يصاب بأذى.



واطمأن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على صحة المدير الفني وأكد فتحي لـ"بوابة الأهرام" أن سلامة عماد النحاس هي الأهم، بحسب بوابة "الأهرام".

