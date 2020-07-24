"الصحة العالمية" تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات والوفيات بـ كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ، يوم الجمعة، تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم حيث تم رصد أكثر من 284 ألف حالة جديدة و9753 حالة وفاة.
وأفادت المنظمة -في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينيتش- بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 284 ألفا و196 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى15 مليونًا و296 ألفًا و926 حالة حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
ويمثل هذا المؤشر أكبر ارتفاع لعدد الحالات على أساس يومي ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 21 يوليو 213 ألفا و637 إصابة، وفي 22 يوليو 202 ألف و726 إصابة، وفي 23 يوليو 247 ألفا و225 إصابة، بينما تم رصد الرقم القياسي السابق يوم 18 يوليو حينما بلغ 259 ألفا و848 إصابة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وتتصدر هذه الدول الـ4 قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.
كما أعلنت المنظمة وفاة 9753 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع منذ يوم 30 أبريل، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 628903.
ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد للوفيات جراء الفيروس حيث بلغ هذا المؤشر يوم 21 يوليو 4083 حالة، وفي 22 يوليو 4286، وفي 23 يوليو 7097.


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