"الأوقاف" تكشف حقيقة تقليل خطبة الجمعة لـ7 دقائق

25 يوليه 2020 - 12:00 ص

أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن المعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة من قيام وزارة الأوقاف بتقليل خطبة الجمعة لـ7 دقائق في القاهرة والمحافظات بسبب مخاوف عدوى كورونا شائعات ولا أساس له من الصحة، مفيدا بأن الوزارة لم تصدر أي بيانات أو أخبار في هذا الصدد وما زالت في مرحلة إعداد الدارسة لعودة صلاة الجمعة.



وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يقوم بدراسة عودة صلاة الجمعة بالتنسيق مع مديري المديريات في المحافظات للوقوف على ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، قائلا: «عند إتمام الدراسة كاملة ستقوم بعرضها على مجلس الوزراء».

