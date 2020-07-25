» هل يجب على المتزوج من امرأتين ذبح أضحيتين؟.. المفتي يجيب

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قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن السنة النبوية المشرفة نظمت عدد المشتركين في عدد الأضحية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغنم الذي يشتمل على الماعز والخراف يكون التضحية بها عن الأسرة بالكامل وليس عن فرد، متابعًا نحن نضحي عن الأهل وما يلزمنا بنفقتهم.
وتابع مفتي الديار المصرية، أن الرجل المتزوج من امرأتين لا يذبح أكثر  من أضحية لأن الزوجة الثانية ممن ينفق عليهم فتدخل ضمن الأسرة حتى وأن كانت تعيش في بيت آخر.
وكشف أنه يمكن الاشتراك في أضحية البقر والأبل، وأن يشترك فيها 7 أشخاص على الأكثر.
ونصح الأثرياء ممن يذبحون البقر والأبل عن أسر واحدة أن يضحوا بخروف ويتصدقوا بباقي المبلغ على الفقراء والمساكين والمحتاجين.
وأوضح شوقي علام، أنه يتم تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ ثلث للأسرة وثلث كهدية للأصدقاء والأهل من غير المحتاجين، وثلث للفقراء والمحتاجين، موضحا أنه في أيام الرسول محمد صل الله عليه وسلم مر عيد أضحى في وقت الشدة فأمر الرسول المسلمين بألا يدخروا من الأضاحي وأن يوزعوها كاملة قبل نهاية أيام التشريق.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أنه لا مانع شرعا من الاحتفاظ بالأضحية كاملة لك، أو توزيعها كاملة، ولا تأخذ منها شيئا.

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