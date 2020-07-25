تعليق ناري لـ"أديب" على صلاة الجمعة في "آيا صوفيا"

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آيا صوفيا

هذا هو سر ظهور"سيف" في يد خطيب "آيا صوفيا"

عمرو أديب

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، على صعود مدير الشئون الدينية بتركيا ليخطب الجمعة بـ "آيا صوفيا" وهو يحمل سلاحا، قائلا: "السيف ده عشان إيه.. وبتقول للناس إيه بره عن الإسلام"، متسائلا: "لماذا لم تذهب قطر إلى هذا الاحتفال؟"
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يحضر مواطن قطري واحد الصلاة في "آيا صوفيا"، معقبا: "خافوا يظهروا أدام العالم أنهم بيحضروا حاجة زي دي، مضيفا ساخرا من عدم حضور الأمير تميم بن حمد، قائلا: "يبدو أن تميم بيدور على حاجة".
ولفت إلى أن قناة الجزيرة غطت أداء الصلاة في "آيا صوفيا" أكثر من القنوات التركية، متسائلا: "ما الشيء العظيم الذي استفاده الإسلام اليوم"، مؤكدا أن أردوغان وأمثاله هم أكثر من يسيئون للإسلام، لافتا إلى أن تركيا بها بيوت دعارة مرخصة، وتحويله لآيا صوفيا إلى مسجد بسبب اقتراب الانتخابات.
وعن قراءة أردوغان للقرآن، عقب قائلا: "إزاي بيقرأ قرآن وإيده ملوثة بالدماء يوميا.. ايده بتنقط دم لو قرأ القرآن 100 مرة".

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