» مخمور يصيب شخصين بسبب خلافه على مشروب

25 يوليه 2020 - 05:48 م

أصاب رجل مخمور، شخصين خارج مطعم في نيويورك، خلال اشتباكه مع العمال الذين رفضوا خدمته.



واقترب الرجل من مطعم (East Village) في وقت متأخر يوم الجمعة طالبًا مشروبًا، لكنه تشاجر مع الموظفين بعد أن تم رفضه على ما يبدو.



وقال أحد الشهود إنه عندما حاول شخصان التدخل، هاجمهما الرجل المخمور. وأضاف لشبكة (ABC 7): "لقد كان بالتأكيد مخمورًا للغاية، وأخذ وأصاب أشخاصًا لا علاقة لهم بقضيته الفعلية".



وذكرت شبكة (ABC) أن المرأة أصيبت بقطع في ذراعها والرجل في ظهره، تم نقلهما إلى مستشفى بيلفيو، حيث عولجا من إصابتهما وخرجا من المستشفى.



ولا زالت الشرطة تبحث عن المشتبه به.

