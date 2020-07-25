» امرأة تستخدم الدورة الشهرية كمرطب للوجه وسقي الزرع

25 يوليه 2020 - 06:34 م

قد يبدو الأمر مستغربًا وغير مألوف بالمرأة، لكن ماري ميراندا من ولاية شيكاغو الأمريكية لا ترى ما يدعو لذلك، بينما تستخدم دم الدورة الشهرية للوجه، بدعوى أنه يترك البشرة ناعمة و"متوهجة"، إلى جانب استخدامه في الرسم والرقص وسقي النباتات.



بدأت ماري ( 36 عامًا) - التي كانت في عمر 12 عامًا عندما نزلت عليها الدورة الشهرية - طريقتها غير المعتادة، بعد أن ظلت تعاني معظم سنوات المراهقة وحتى أوائل العشرينات من دورة غير منتظمة ومؤلمة.



قالت إنها قضت سنوات في "الخجل والحرج والاشمئزاز من دورتها الشهرية، قبل اكتشاف ما تسمى طقوس "دم القمر".



وبسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، كانت ماري تعاني من نزول الدم ثلاث أو أربع مرات في السنة فقط، وهو شيء لم تدركه في ذلك الوقت على أنه غير طبيعي.



وحتى في تحديد النسل، لم يخفف ألم فترة ماري بشكل ملحوظ، وفي عام 2006 تم تشخيص إصابتها بتكيس المبايض، وخضعت لعملية استئصال البوق والمبيض الطارئة لإزالة المبيض الأيمن.



بعد ذلك، نُصحت ماري بالاستمرار في تناول حبوب منع الحمل لمنع حدوث نفس الأمر في المبيض الأيسر ولكن بعد عامين، في عام 2008 ، أوقفت حبوب منع الحمل لأنها لا تريد أن تمد جسدها بالهرمونات الاصطناعية.



واستمرت فترات ماري المؤلمة، مما تركها تعاني من آثار جانبية شديدة، لدرجة أنها كانت تتقيأ وتعاني من انخفاض ضغط الدم والعرق بغزارة.



وزارت ماري المستشفى مرتين، وفي رحلتها الثانية أجرت فحصًا بالموجات فوق الصوتية عبر المهبلي، واكتشفت وجود ورم ليفي صغير في الرحم، وهو نمو غير سرطاني في رحمها.



وبحلول ديسمبر 2017 ، نما الورم الليفي إلى ثلاث بوصات ونصف، مما جعلها تبدو منتفخة بشكل واضح، وكان لديها كيس آخر على مبيضها الأيسر.



وفي فبراير 2018، خضعت ماري لعملية استئصال الورم العضلي لإزالة الورم الليفي وكيس المبيض وحفظ نظامها التناسلي. وشعرت بالقلق من أنها ستضطر إلى إجراء استئصال الرحم في يوم من الأيام إذا استمرت مشاكلها، وبدأت في البحث عن كيفية السيطرة على صحتها الإنجابية بشكل كلي.



اكتشفت ماري طقوس "دم القمر"، وبدأت كل شهر في استخدام دم الحيض الذي تتركه لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وترسم به، وترقص عليه، وتعيد دمها إلى الأرض عن طريق "سقي" النباتات والأشجار معها.



وهي الآن حريصة على كسر الفترات الزمنية المحظورة من خلال مشاركة رحلتها علنًا عبر الإنترنت وترغب في تشجيع النساء الأخريات على الترحيب بدلاً من الخوف من الدورة الشهرية.



وقالت: "من وجهة نظري ، لقد أثرت تربيتنا ومجتمعنا وبيطريتنا وديننا كثيرًا على شعور المرأة وتصرفها خلال فتراتها".



وأضافت: "حتى القول بأن كلمة" فترة الحيض "مصدر للعار والحرج والاشمئزاز والخطية بالنسبة للعديد من النساء، لأنه موضوع لا يجب الحديث عنه، إنه من المحرمات، يُنظر إليه على أنه فاضح، نجس، مقرف ويجب إبقاؤه تحت السجادة".



وتابعت: "لعبت السلطة الأبوية دورًا كبيرًا في ما تشعر به المرأة، يدلي العديد من الرجال بتعليقات مهينة أو ينكرون عندما يأتي الموضوع على الطاولة. يقول أشياء مثل "المرأة مجنونة خلال فترة الحيض" ، "إنها بدينة، يجب أن تكون في فترة الحيض"، أو "الدورة مثيرة للاشمئزاز".



واستطردت ماري: "كنت على وشك الحصول على استئصال الرحم قبل عامين، ولم أكن أحيض مرة أخرى. كنت أصلي كل يوم وطلبت إنقاذ الرحم والمبيض الأيسر".



وأردفت: "لقد وعدت بتكريم وعبادة رحمتي وفترات الدورة الشهرية مع تقديس كل شهر إذا تم إنقاذهم وأتطلع الآن إلى كل شهر. الآن حان الوقت للاحتفال وأريد أن تختبر النساء هذا أيضًا".



وتتحدث ماري عن فوائد الدم المزعومة، قائلة: "يبدو وجهي دائمًا أكثر نعومة وأكثر تغذية ويتوهج. لقد لاحظت أنها ساعدت على تحسين حالة بشرتي من ندوب حب الشباب التي كنت أعاني منها والتصبغ. بشرتي على وجهي تبدو أكثر صحة بالنسبة لي".



ونصحت قائلة: "يمكنك إجراء اختبار من خلال تقديم دم الحيض المخفف في الماء إلى النباتات ورؤيتها تنمو وتحسن صحتها. لدي أصدقاء بدأت أزهارهم تتفتح على الفور".

