ننشر أسعار الدولارأمام الجنيه اليوم السبت

25 يوليه 2020 - 07:05 م

تفاوتت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، في عدد من البنوك العاملة بمصر.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



أما البنك الأهلى المصرى فسجل الدولار 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



بينما سجل في بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

