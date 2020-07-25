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تدريب بحري بين مصر وفرنسا في البحر المتوسط

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أعلن العميد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات البحرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المتحدث في بيان: "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحرياً عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ACONIT".

وأفاد بأن التدريب "تضمن العديد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الإستخدام الفعلي للأسلحة في الإشتباك مع الأهداف السطحية والجوية".

وأشار المتحدث إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام الطائرات المحمولة بحرا.

وأكد أن "التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة".

وأوضح المتحدث أن التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.



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