  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:34 م
Advertisements
بحث متقدم
«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر

«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر

الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الأحد

الكويت

الكويت.. إنهاء العزل التام في هذه المنطقة

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

سلمان وولي عهده

عاجل.. العاهل السعودي يوافق على مقترح قدمه محمد بن سلمان

صلاح

"صلاح" يحتفل بصورة عائلية من قلب الأنفيلد

كورونا

مستشار "السيسي" يزف بشرى سارة بشأن القضاء على "كورونا"

أمريكا تشتري المخزون العالمي من «ريميديسيفير» لعلاج مرضى كورونا

بسبب كورونا.. 3 أساتذة جامعيين يصبحون من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

ننشر أسعار الدولارأمام الجنيه اليوم السبت

هاتف مرن قابل للطي

يتجسس على بياناتك الشخصية.. احذف هذا التطبيق فورًا من على هاتفك

"صلاح" يحتفل بصورة عائلية من قلب الأنفيلد

الرياضة

صلاح
صلاح

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

«محمد صلاح» يلمح إلى الرحيل من ليفربول

#

نجم فرنسا يحذر "صلاح" من هذا الأمر

#

جماهير ليفربول غاضبة من "صلاح"

#

شهادة صادمة من نجم «ليفربول» عن محمد صلاح

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه على تويتر من ملعب أنفيلد رففقة زوجته وابنتيه.

وظهر في الصورة "صلاح" وهو يحتفل بالألقاب التي حققها رفقة الريدز، وآخرها بطولة الدوري الإنجليزي.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عروسان يفرضان على المدعوين ملابس الزفاف.. ويهددان الممتنعين
» فيديو.. لحظة تحطم طائرة في مبنى سكني
» وفاة فنان عربي شهير بسبب "كورونا"
» تفاصيل الاتهامات الأمريكية لـ «سنغافوري» بالتجسس لصالح الصين
» "راضي" يكشف استعراض "السيسي" استراتيجية صناعة السيارات بمصر
» كورونا يتفشى في دولة عربية بشكل خطير
» مقتل أسود من أنصار ترامب يدفع الجمهوريين إلى المطالبة بتحقيق فيدرالي
» امرأة تستخدم الدورة الشهرية كمرطب للوجه وسقي الزرع
» مخمور يصيب شخصين بسبب خلافه على مشروب
» أمريكا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا
» خبر سار من جامعة الأزهر عن كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية