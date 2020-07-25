الكويت.. إنهاء العزل التام في هذه المنطقة

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الطيب حسين

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أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت عبر "تويتر"، اليوم السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتبارا من الخامسة من صباح يوم الأحد.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت التي أعلنت تسجيل 63309 حالة إصابة بفيروس كورونا و429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.


ووافق مجلس الوزراء في الكويت، على السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في كافة مساجد البلاد، إضافة إلى عدد من الساحات الخارجية المحددة.

وقال المجلس عبر حسابه في "تويتر": "وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن".

وأعلنت الكويت يوم الخميس عن تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح 6 ساعات فقط بدلا من 9 ساعات اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 يوليو.

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