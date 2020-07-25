الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: