» "الديهي": أردوغان يكشف أطماعه أمام قبر أتاتورك

25 يوليه 2020 - 10:00 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف خلال زيارته إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، عن مخططه للسيطرة على ثروات البحر المتوسط من سوريا وحتى ليبيا.



وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، مقطع فيديو لـ "أردوغان"، امام ضريح "أتاتورك"، قال خلاله: " أتاتورك العزيز، نحن أعضاء هذا المجلس نقف أمام ضريحك بمناسبة اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى لعام 2020، حيث نواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023 للجمهورية التركية التي أسستموها وأوكلتموها لنا، واعتبر أن ما وصفها بـ"الإنجازات التاريخية" لتركيا على جبهات مختلفة من بينها سوريا وليبيا تظهر قوة بلاده وقدرات جيشها، مؤكدًا أن الجيش التركي سيواصل ضمان أمن وبقاء تركيا.

