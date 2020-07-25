  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:12 ص
Advertisements
بحث متقدم
فاروق جعفر

فاروق جعفر يعتذر ويتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أول رد من وزيرة التضامن على تعذيب فتيات بدار الأيتام

عمرو أديب

"أديب": مصر تريد اتفاق واضح وملزم وجيد لسد النهضة

إبراهيم حسن

تعليق ناري من إبراهيم حسن على تصريحات فاروق جعفر

«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر

«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر

الكويت

الكويت.. إنهاء العزل التام في هذه المنطقة

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

سلمان وولي عهده

عاجل.. العاهل السعودي يوافق على مقترح قدمه محمد بن سلمان

صلاح

"صلاح" يحتفل بصورة عائلية من قلب الأنفيلد

كورونا

مستشار "السيسي" يزف بشرى سارة بشأن القضاء على "كورونا"

نشأت الديهي: السيسي يخطط لتحويل مصر لدولة صناعية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نشأت الديهي: مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بحرفية

#

تعليق ناري من نشأت الديهي على تعنت إثيوبيا

#

نشأت الديهي: السيسي رئيس يُجيد تغيير الواقع

#

نشأت الديهي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات مواجهة كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الاجتماع ركز على 3 محاور تمثلت في مراجعة الخطة المصرية لتصنيع السيارات الكهربائية، وصناعة الغزل والنسيج، وآلية تطويرها، والزراعة في سيناء وفي توشكي.
وتابع، أن ما تضمنه الاجتماع بمثابة خطة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، موضحًا أن الرئيس السيسي، يخطط لتحويل مصر لدولة صناعية، وإعادة عصر الدولة الصناعية من جديد بعد أن دهس قطار الخصخصة الصناعة الوطنية في وضح النهار، والذي تخلص من جميع الصناعات الاستراتيجية التي نشأت منذ عهد ثورة 23 يوليو وحتى الآن، واليوم الدولة تعيد المجد لقطاع الصناعة ليصبح قطاع واعد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة فى موقع حادث غرقى "الأدبية"
» نصائح هامة قبل شراء الأضحية وطريقة اختيارها
» "الديهي": أردوغان يكشف أطماعه أمام قبر أتاتورك
» عروسان يفرضان على المدعوين ملابس الزفاف.. ويهددان الممتنعين
» فيديو.. لحظة تحطم طائرة في مبنى سكني
» وفاة فنان عربي شهير بسبب "كورونا"
» تفاصيل الاتهامات الأمريكية لـ «سنغافوري» بالتجسس لصالح الصين
» "راضي" يكشف استعراض "السيسي" استراتيجية صناعة السيارات بمصر
» كورونا يتفشى في دولة عربية بشكل خطير
» مقتل أسود من أنصار ترامب يدفع الجمهوريين إلى المطالبة بتحقيق فيدرالي
» امرأة تستخدم الدورة الشهرية كمرطب للوجه وسقي الزرع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية