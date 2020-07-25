إصابة ابنة وزيرة الدفاع اللبنانية بفيروس كورونا

أعلنت زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني اللبنانية، إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ونشرت عكر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أنها أجرت وعائلتها فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية، للمرة الأولى.

