الرئيس التونسي يعين وزير الداخلية رئيسا للوزراء

25 يوليه 2020 - 11:20 م

قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف اليوم السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي.

