الرئيس التونسي يعين وزير الداخلية رئيسا للوزراء

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قيس سعيد

المصريون ـ متابعات

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قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف اليوم السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والاتجاه نحو استقرار سياسي.
وأمام المشيشي وهو مستقل شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيقث أغلبية في البرلمان، وإلا فإن الرئيس سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

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